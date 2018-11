Шампионска Лига Голям скандал в Атина! Взривиха бомба на "Олимпийския стадион" (видео) 27 ноември 2018 | 20:52 - Обновена 0 0 0 2 22 In England you can't take a coke bottle top into a football stadium



Meanwhile in Greece...



(@ajaxmuseumNL) #ChampionsLeague pic.twitter.com/elME7mwy5x — The Sportsman (@TheSportsman) 27 ноември 2018 г.



Това не беше всичко. В интернет се появи видео, на което ясно се вижда как ултрас на домакините се приближава по пистата до сектора с гостуващите фенове и хвърля димка в центъра му. Нещо също трудно за вярване, когато говорим за среща от ШЛ. Nothing to see here, just an AEK fan lobbing a firework into the Ajax end. pic.twitter.com/JVDi3BCjbL — Football Tweets (@FutballTweets) 27 ноември 2018 г.



Всичко това постави под сериозен въпрос провеждането на мача на "Олимпийския стадион", но в крайна сметка бе взето решение първият съдийски сигнал да бъде даден. Гръцките медии информират за безредици по улиците на Атина, където хулигани блокираха трафика в центъра и предизвикаха ексцесии, хвърляйки бомби по съперникови фенове и служители на реда. Съобщава се и за ранени холандци.



По всичко изглежда, че домакините ще отнесат солено наказание заради всичко, което се случи на "Спиридон Луис". Голям скандал се случи тази вечер в Шампионската лига. В гръцката столица Атина стана нещо немислимо, с оглед мерките за сигурност и нормите, наложени от УЕФА в турнира на най-богатите. Двубоят между АЕК и Аякс бе белязан от сериозен взрив на бензинова бомба. Огненото кълбо се появи непосредството до агитката на холандския гранд.Това не беше всичко. В интернет се появи видео, на което ясно се вижда как ултрас на домакините се приближава по пистата до сектора с гостуващите фенове и хвърля димка в центъра му. Нещо също трудно за вярване, когато говорим за среща от ШЛ.Всичко това постави под сериозен въпрос провеждането на мача на "Олимпийския стадион", но в крайна сметка бе взето решение първият съдийски сигнал да бъде даден. Гръцките медии информират за безредици по улиците на Атина, където хулигани блокираха трафика в центъра и предизвикаха ексцесии, хвърляйки бомби по съперникови фенове и служители на реда. Съобщава се и за ранени холандци.По всичко изглежда, че домакините ще отнесат солено наказание заради всичко, което се случи на "Спиридон Луис". 5 кръг, вторник 27 ноември Шампионска Лига АЕК 0:2 краен резулат Аякс титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Athens Olympic Stadium

Съдия: Michael Oliver 1 19 4 2 17 23 25 95 10 9 31 24 17 5 4 2 10 20 19 21 9 7 4-2-3-1 4-3-3 Титуляри Василис Баркас 1 24 Андре Онана Михалис Бакакис 2 12 Noussair Mazraoui Мариос Иконому 4 4 Матийс де Лихт Дмитро Чигринский 19 5 Максимилиан Вьобер Никлас Хулт 23 17 Дейли Блинд Константинос Галанопулос 25 6 Дони ван де Беек Алеф 95 20 Ласе Шьоне Родриго Гало 12 21 Френки де Йонг Марко Ливая 10 7 Давид Нерес Петрос Манталос 20 25 Каспер Долберг Есекиел Понсе 22 10 Душан Тадич Резерви Виктор Клонаридис 17 2 Расмус Нилсен Лукас Бойе 31 9 Клаас-Ян Хунтелаар Янис Якумакис 9 19 Закария Лабиад Янис Якумакис жълт картон 90' 86' Дони ван де Беек излиза Закария Лабиад влиза Есекиел Понсе излиза 81' Noussair Mazraoui излиза Янис Якумакис влиза Расмус Нилсен влиза Петрос Манталос излиза 78' Виктор Клонаридис влиза Родриго Гало излиза 73' Лукас Бойе влиза 72' Душан Тадич гол 68' Душан Тадич дузпа Марко Ливая червен картон 67' 62' Каспер Долберг излиза Клаас-Ян Хунтелаар влиза 60' Noussair Mazraoui жълт картон Марко Ливая жълт картон 53' Дмитро Чигринский жълт картон 51' Мариос Иконому жълт картон 29' 19' Ласе Шьоне жълт картон 0 Голове 2 3 Ъглови удари 5 12 Центрирания 27 1 Засади 2 2 Точни удари 6 14 Тъчове 14 2 Неточни удари 9 7 Удари от вратата 2 39 Притежание на топката % 61 4 Жълти картони 2 1 Блокирани удари 3 3 Смени 3 3 Контра атаки 1 18 Извършени фалове 11 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Байерн (Мюнхен) 5 4 1 0 12:2 (10) 13 2 Аякс 5 3 2 0 8:2 (6) 11 3 Бенфика 5 1 1 3 5:11 (-6) 4 4 АЕК Атина 5 0 0 5 2:12 (-10) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 0:1 (68`) Душан Тадич 0:2 (72`) Душан Тадич

