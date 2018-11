Почетино: Ян Вертонген може да се завърне в игра срещу Интер

Защитникът на Тотнъм Ян Вертонген може да направи първата си поява след почти два месеца извън терена. Това вероятно да стане срещу Интер в Шампионската лига на стадион "Уембли" в сряда, след като се възстановява от контузия, заяви мениджър Маурисио Почетино.

Новината идва като импулс за Тотнъм, който трябва да победи Интер, за да има надежда да излезе от група В, където те в момента са на трето място зад Барселона и италианците. Вертонген е един от стълбовете на отбраната Почетино за последните няколко сезона, но не е играл от победата над Хъдърсфийлд на 29 септември.

Spurs manager Mauricio Pochettino insists Tottenham Hotspur are motivated to shock Europe and reach the knockout stages of the Champions League.







