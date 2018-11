Световен футбол Във ФИФА се страхуват Мондиал 2030 да бъде в Аржентина и Уругвай 27 ноември 2018 | 18:00 - Обновена 0 0 0 0 1



Във ФИФА са останали ужасени от това, което президентът Джани Инфантино преживя в Буенос Айрес през изминалия уикенд. Както е известно, президентът на световната футболна централа беше в аржентинската столица за реванша от финала на Копа Либертадорес между Ривър Плейт Бока Хуниорс , който обаче беше отложен заради безредици.Според AS Инфантино се върнал в Европа убеден, че или трябва да се променят много неща, или съвместната кандидатура на Аржентина, Уругвай и Парагвай за домакинство на Мондиал 2030 е невъзможно да бъде избрана. От ФИФА няма да позволят Световно първенство да се организира в държава, където не може да се проведе Суперкласико, защото "стадионът и неговите околности бяха поле на неразумна и очевидно ненаказа агресия към играчите, обществото, децата и семействата, които се насочваха мирно към стадиона. Вандалските прояви бяха унизителни. Варварството, което се допуска в нашия футбол постави под риск много животи", както се казва в открито писмо на президента на КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес. El presidente de la FIFA vivió en primera persona los incidentes en Buenos Aires https://t.co/k91V5JEM9Y — AS (@diarioas) November 27, 2018 Южноамериканската кандидатура беше фаворит за това да спечели домакинство на Мондиал 2030, тъй като тогава ще се отбележат 100 години от първия световен форум, на който домакините от Уругвай играха на финала точно срещу Аржентина. Според мадридското издание сега набират сила останалите кандидатури и най-вече съвместната на Испания, Португалия и Мароко.

