Ман Сити близо до вратар от САЩ

Вратарят Зак Стефен, който играе за Кълъмбъс Крю от Мейджър лигата на САЩ (МЛС), може да продължи кариера в Англия. Според Sky Sports, 23-годишният американец е близо до трансфер в Манчестър Сити. Transfermarkt оценява Стефен на 2 милиона евро. През 2018 г. той записа 32 мача за Кълъмбъс, в който допусна 42 гола.

SKY SOURCES: @ManCity close to agreeing a deal to sign USA goalkeeper Zack Steffen from @ColumbusCrewSC. #SSN pic.twitter.com/vjmkgwtxg0