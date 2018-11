Капело: В Реал смятаха, че без Кристиано ще им е по-лесно

Фабио Капело коментира представянето на Реал Мадрид след раздялата с Кристиано Роналдо, който през лятото премина в Ювентус.

"В Реал Мадрид смятаха, че без Кристиано ще печелят по-лесно. Сега е по-зле за тях и си плащат за това. Мислеха, че резултатите ще бъдат същите. Когато той беше в Мадрид, противниците им бяха изплашени, а съотборниците му бяха доста по-спокойни. Реал Мадрид има да възстановява доста много качество в сравнение с предишните сезони", заяви Капело пред "Гадзета дело Спорт".

Fabio Capello feels ‘#RealMadrid are worse off than #ASRoma at the moment’ but warns the #ChampionsLeague ‘stimulates’ Los Blancos https://t.co/aghpJP7ZMW #RomaRealMadrid#UCL pic.twitter.com/Tp51Mgn1WI