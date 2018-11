Бивша световна шампионка в ски-скоковете счупи нос

Бившата световна шампионка Даниела Ирашко-Щолц падна лошо по време на тренировка преди състезанието от световната купа по ски-скокове в Норвегия, съобщи Австрийската ски федерация. Тя е счупила носа си при инцидента на шанцата в Лилехамер, а лекарите вече отхвърлиха опасенията за сериозна контузия в коляното.

