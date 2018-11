Авто Мания Разкриха седемте финалиста за европейска кола на годината 27 ноември 2018 | 16:50 - Обновена 0 0 0 0 0 The seven finalists for Car of the Year 2019 are:



Alpine A110

Citroën C5 Aircross

Ford Focus

Jaguar I-Pace

Kia Ceed

Mercedes-Benz A-Class

Peugeot 508



Congrats! pic.twitter.com/sIxY5VfKNn — Car of the Year (@caroftheyear) November 26, 2018 Организаторите на Конкурса за европейска кола на годината обявиха седемте финалиста, които ще се борят за отличието по време на тазгодишното издание. В азбучен ред седемте най-добри модела за 2019 г. са Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-Class и Peugeot 508. Без изненада, повечето от моделите, които стигнаха до финалната фаза, са от европейски конструктори. Интересното е, че само един от големите автомобилни концерни – PSA Group има два свои автомобила във финалната част на конкурса – един Citroen и едно Peugeot. Всички останали модели са от различни производители. Финалната седмица бе избрана от 38 кандидати, сред които Aston Martin Vantage, Audi A6, Dacia Duster, Honda CR-V, Hyundai Santa Fe, Lamborghini Urus, Volkswagen Touareg и други. Много от моделите бяха тествани по време на Автомобилен салон Париж миналия месец. Победителят ще бъде оповестен през март 2019 година по време на автомобилния салон в Женева.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1185

1