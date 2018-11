КОНМЕБОЛ започна дисциплинарна процедура срещу Ривър Плейт

Южноамериканската футболна асоциация (КОНМЕБОЛ) съобщи, че е започнала дисциплинарна процедура срещу аржентинския клуб Ривър Плейт във връзка с безредиците преди мача реванш с Бока Хуниорс от финала на Копа Либертадорес.

Автобусът с играчите на Бока бе нападнат о фенове на Ривър часове преди мача, което доведе до отлагането му. Част от футболистите на гостуващия тим пък бяха откарани в болница със сериозни наранявания. От КОНМЕБОЛ все още не са обявили кога и къде ще се играе въпросният мач, който трябва да определи шампиона на Южна Америка.

