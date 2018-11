Шинджи Кагава иска да играе в Испания

Плеймейкърът на Борусия Дортмунд Шинджи Кагава е недоволен от малкото игрово време, което получава през този сезон, и се надява, че ще може да напусне клуба още през януарския трансферен прозорец, заяви японецът пред "Никкан Спортс".

"Искам да разреша настоящата ситуация възможно най-скоро. Един от вариантите е да сменя отбора, но предпочитам да сменя изцяло средата", каза 29-годишният японец.

Shinji #Kagawa: "I've been thinking about going to #Spain for the last few years of my career, I can't end my career without ever playing in Spain. I definitely want to do that." [Nikkan Sports via FT] #bvb pic.twitter.com/OS0YnDKCRO