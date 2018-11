НБА 54 на Хардън не спасиха Хюстън (видео) 27 ноември 2018 | 10:49 - Обновена 0 0 0 0 10

Хардън стреля 17/32 от игра (7/15 от тройката) и 13/15 от наказателната линия. Той се превръща в десетият играч в историята на НБА, който има 50 или повече точки в поне 10 мача в кариерата си. От 1973 година насам пък единствено №13 от Хюстън е постигал поне 50 точки и 13 асистенции в даден мач. Подробността в случая обаче е, че Хардън прави това за четвърти път откакто е професионалист.

Ерик Гордън също бе на ниво за загубилия отбор - 36 точки (8/16 от тройката), като двамата вкараха 15 от общо 18 тройки за своя тим.



Гардовото дуо на столичани също отвърна ударно, като Джон Уол наниза 36 точки и даде 11 асистенции, а Брадли Бийл добави 32 точки и 4 асистенции. Те получиха подкрепа от Маркийф Морис (22 точки и 10 борби), Ото Портър-младши (14 точки) и Джеф Грийн (13 точки).

Уизърдс стигнаха до впечатляващ обрат, след като допуснаха 42 точки още през първата четвърт, но след това намериха начин да влязат в ритъм и да стигнат до победата. Гостите от Тексас бяха с къса ротация, като само двама резервни играчи на Майк Д’Антъни играха повече от 15 минути, а всички от стартовата петица завършиха с поне 31 минути, като Хардън и Гордън имаха съответно 47 и 43 минути на терена.



Джеймс Хардън изигра невероятен мач, но това не спаси Хюстън от загуба със 131:135 при гостуването на Вашингтон. Гардът на Рокетс направи нетрадиционен "трипъл-дабъл" - 54 точки, 13 асистенции и 11 грешки, към които прибави 8 борби и 3 отнети топки и въпреки това тексасци не успяха да се справят с Уизърдс, отстъпвайки след продължение.

Хардън стреля 17/32 от игра (7/15 от тройката) и 13/15 от наказателната линия. Той се превръща в десетият играч в историята на НБА, който има 50 или повече точки в поне 10 мача в кариерата си. От 1973 година насам пък единствено №13 от Хюстън е постигал поне 50 точки и 13 асистенции в даден мач. Подробността в случая обаче е, че Хардън прави това за четвърти път откакто е професионалист.

Ерик Гордън също бе на ниво за загубилия отбор - 36 точки (8/16 от тройката), като двамата вкараха 15 от общо 18 тройки за своя тим.

Гардовото дуо на столичани също отвърна ударно, като Джон Уол наниза 36 точки и даде 11 асистенции, а Брадли Бийл добави 32 точки и 4 асистенции. Те получиха подкрепа от Маркийф Морис (22 точки и 10 борби), Ото Портър-младши (14 точки) и Джеф Грийн (13 точки).

Уизърдс стигнаха до впечатляващ обрат, след като допуснаха 42 точки още през първата четвърт, но след това намериха начин да влязат в ритъм и да стигнат до победата. Гостите от Тексас бяха с къса ротация, като само двама резервни играчи на Майк Д'Антъни играха повече от 15 минути, а всички от стартовата петица завършиха с поне 31 минути, като Хардън и Гордън имаха съответно 47 и 43 минути на терена.

За Вашингтон това бе осма победа в двадесет мача, докато Хюстън инкасира десетото си поражение в деветнадесет мача.

