Тайсън Фюри: Ще даря хонорара си от $10 млн. на бедните и ще построя домове за бездомните

“Ще даря хонорара си на бедните и ще построя домове за бездомните”, категоричен бе Тайсън Фюри. @@@ “Всъщност няма къде да го похарча, нямам за цел да ставам милионер или милиардер. Аз съм боксьор, а не бизнесмен и най-вероятно ще мина по същия път като всеки друг боксьор и в крайна сметка ще остана без пукната пара в джоба си. Не можете да вземете всички пари със себе си на онзи свят, така че имам възможност да направя нещо и да помогна на хората, които не са в състояние да си помогнат. Вярвам, че всички деца трябва сами да си изкарват прехраната, защото ако не го направят, няма да го оценят”, добави Фюри, който ще се бие на 1 декември срещу Дионтей Уайлдър в Лос Анджелис.

View this post on Instagram Tick Tock @staplescenterla @btsport @showtimeboxing A post shared by Tyson Fury (@gypsyking101) on Nov 18, 2018 at 9:18am PST

