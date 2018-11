Ресовия излъга Сада на старта на клубния Мондиал (видео + снимки)

.@AssecoResovia roars back to win the 2nd set 25-18 & even the #FIVBMenCWCH match with @sadacruzeiro at 1-1! Who takes the 3rd & the lead?



— Volleyball World (@FIVBVolleyball) November 26, 2018

.@AssecoResovia takes the lead! They hold on to win the 3rd 25-23 to go up 2-1 on @sadacruzeiro ! Can they close this match out?



— Volleyball World (@FIVBVolleyball) November 26, 2018

Един от домакините на Световното клубно първенство по волейбол за мъже в Полша - Асеко Ресовия (Жешув), с много трудна и драматична победа на турнира. Момчетата на румънския треньор Георге Крецу излъгаха и надделяха над бразилския гранд и шампион на Южна Америка Сада (Крузейро) с 3:2 (23:25, 25:18, 25:23, 24:26, 17:15) в първата си среща от Група В, играна късно снощи пред над 2700 зрители в собствената им зала "Подпромие".По тозин начин Ресовия направи сериозна крачка към класиране за полуфиналите на клубния Мондиал. Днес (27 ноември) е почивен ден за отборите от тази група В, а утре (28 ноември) полския тим ще играе с шампиона на Иран и Азия Хатам (Ардакан), който започна със загуба от италианския гранд Тренто с 0:3 гейма. Мачът е от 21,45 часа българско време, а преди това от 18,30 часа Сада ще спори с трентинци.Най-полезен за Ресовия бе френският национал Тибо Росар с 22 точки (1 блок, 3 аса, 45% ефективност в атака), а Дамян Шулц добави още 17 точки (1 блок, 4 аса и 29% ефективност в атака) за победата.За тима на Сада Евандро Гера (1 блок и 53% ефективност в атака) и американският национал Тейлър Сандър (4 блока, 1 ас, 50% ефективност в атака) реализираха 22 и 21 точки, но и това не помогна за успеха.Кавика Шоджи 3, Дамян Шулц 17, Тибо Росар 22, Матеуш Мика 13, Марчин Мозджонек 10, Дейвид Смит 8 - Люк Пери-либеро (Бартломией Лемански)Фернандо Крелинг, Евандро Гера 22, Тейлър Сандър 21, Родриго Леао 6, Кевин Льо Ру 6, Исак Сантош 12 - Серджо Ногуейра-либеро (Филипе Ферас 1, Луан Хосе Вебер 2, Сандро Барбальо, Леонардо До Нашименто)