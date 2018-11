Факел шокира Зенит на световното клубно (снимки)

What a win for Fakel Novy Urengoy! They come back from 2-1 down to defeat the defending #FIVBMenCWCH champs @volleyzenit 2-3 (23-25, 28-26, 25-21, 22-25, 11-15) to start Pool A!



All the stats & more are here: https://t.co/NNDvOnRms4 #volleyball #MenClubs pic.twitter.com/StYegPnN8c — Volleyball World (@FIVBVolleyball) November 26, 2018

.@volleyzenit comes back! They win a tight 2nd set 28-26 to level their #FIVBMenCWCH match with Fakel Novy Urengoy 1-1! Big 3rd set lies ahead!



Match Centre has live stats & more: https://t.co/kbnPF5u73V #volleyball #MenClubs pic.twitter.com/yh66pt65L7 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) November 26, 2018

Tiebreak! Fakel Novy Urengoy wins the 4th set 22-25 to force the 5th set against @volleyzenit in their #FIVBMenCWCH opening match! Who takes this one?



Follow at Match Centre: https://t.co/mIsrLCf4Ra #volleyball #MenClubs pic.twitter.com/hEsBO7g0CY — Volleyball World (@FIVBVolleyball) November 26, 2018

Отборът на Факел (Новий Уренгой), който е воден от бившият селекционер на България Камило Плачи, стартира с малко изненадваща победа дебютното си участие си на Световното клубно първенство за мъже в Полша. Възпитаниците на Плачи буквално шокираха хегемонът в световния волейбол и действащ шампион Зенит (Казан) и надделяха много драматично над него с 3:2 (25:23, 26:28, 21:25, 25:22, 15:11) в първия си мач от Група А на клубния Мондиал, игран късно снощи пред около 2000 зрители в зала "Орлен Арена" в Плоцк.Така Факел даде много сериозна заявка за класиране на полуфиналите на турнира. Днес (27 ноември) руският тим ще играе срещу един от домакините на първенството - полския гранд и шампион СКРА (Белхатов), който пък снощи отстъпи на италианския Кучине Лубе (Чивитанова), с Цветан Соколов в състава си. Срещата е от 21,45 часа българско време. Преди това от 18,30 часа Зенит ще играе с Лубе в повторение на миналогодишния финал, който спечелиха с 3:0 гейма.Трима играчи станаха най-полезни за победата на Факел - беларуският диагонал Артур Удрис с 22 точки (2 блока и 43% ефективност в атака), Дмитрий Волков с 21 (3 блока, 3 аса, 39% ефективност в атака) и Егор Клюка с 20 (1 блок, 3 аса, 47% ефективност в атака).От друга страна френската звезда Ървин Нгапет (3 аса, 48% ефективност в атака) и Максим Михайлов (1 блок и 45% ефективност в атака) реализираха по 19 точки за Зенит. Американският национал Матю Андерсън добави още 17 точки (2 блока, 1 ас, 37% ефективност в атака), но и това не бе достатъчно за успех.Александър Бутко, Максим Михайлов 19, Ървин Нгапет 19, Матю Андерсън 17, Артьом Волвич 8, Алексей Самойленко 9 - Алексей Вербов-либеро (Андрей Сурмачевский, Никита Алексеев, Вадим Лихощерстов)Игор Колодинский 1, Артур Удрис 22, Дмитрий Волков 21, Егор Клюка 20, Иван Яковлев 8, Андрей Ананиев 6 - Ерик Шоджи-либеро (Денис Богдан 3, Дмитрий Коленковский, Евгений Рукавишников, Денис Гетман)