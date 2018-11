Волейбол Тренто тръгна без проблеми на световното клубно (снимки) 26 ноември 2018 | 21:32 0 0 0 0 0 3:0 (25:19, 25:15, 25:19) в първия си мач от Група В на клубния Мондиал, игран тази вечер в зала "Подпромие" в Жешув.

.@trentinovolley wins their 1st match in the #FIVBMenCWCH with a 3-0 (25-19, 25-15, 25-19) victory over Khatam Ardakan in Rzeszow!



Final stats: https://t.co/mZMgCyvxyH #volleyball #MenClubs pic.twitter.com/nDLL0ah2Zb — Volleyball World (@FIVBVolleyball) November 26, 2018

По-късно тази вечер е втората среща от групата между един от домакините на турнира Асеко Ресовия (Жешув) и бразилския гранд Сада (Крузейро). Утре (27 ноември) ще бъде почивен ден за отборите от Група В, а в сряда (28 ноември) трентинци ще играят срещу шампионите на Южна Америка от Сада, а Хатам ще спори с Ресовия. Двубоите ще бъдат от 18,30 и 21,45 часа българско време.

A strong 2nd has @trentinovolley winning it 25-15 & taking a 2-0 lead on Khatam Ardakan in their #FIVBMenCWCH opener in Rzeszow!



Follow along at Match Centre: https://t.co/QBSpwQojFb #volleyball #MenClubs pic.twitter.com/Bx6DmzINVj — Volleyball World (@FIVBVolleyball) November 26, 2018

Най-полезен за Тренто бе диагоналът Лука Ветори с 16 точки (1 ас и 68% ефективност в атака) за победата. Сръбският национал Урош Ковачевич (2 блока, 50% ефективност в атака) и американският такъв Аарън Ръсел (1 блок, 56% ефективност в атака) добавиха 11 и 10 точки за успеха. За тима на Хатам Мохамадхасан Сенобар завърши с 10 точки.

.@trentinovolley off to a fast start, winning the 1st set from Khatam Ardakan 25-19 to get their #FIVBMenCWCH started!



All the stats at Match Centre: https://t.co/mXm3qxNjUm #volleyball #MenClubs pic.twitter.com/jgWm0TXYkn — Volleyball World (@FIVBVolleyball) November 26, 2018

ТРЕНТИНО ВОЛЕЙ (ТРЕНТО, ИТАЛИЯ) - ХАТАМ (АРДАКАН, ИРАН) 3:0 (25:19, 25:15, 25:19)

ТРЕНТО: Симоне Джианели 7, Лука Ветори 16, Урош Ковачевич 11, Аарън Ръсел 10, Сречко Лисинац 9, Давиде Канделаро 5 - Женя Гребенников-либеро

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ

ХАТАМ: Мохамад Вади 1, Адел Голами 1, Мохамадхасан Сенобар 10, Гасем Карханех 9, Рамин Хани 5, Али Табари 4 - Фархад Назари-либеро 2 (Тайеб Ейнисамарейн, Бахман Джахандидех 3, Акбар Валаей 2)

