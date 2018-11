Цецо Соколов и Лубе удариха СКРА на старта на клубния Мондиал (видео + снимки)

Match, @VolleyLube! They defeat @_SkraBelchatow_ 1-3 (21-25, 25-22, 21-25, 25-27) to start #FIVBMenCWCH Pool A with a big win!!



Final stats and more: https://t.co/6ko8ybzC0q #volleyball #MenClubs pic.twitter.com/nIlQMJBUeh