Филаделфия Флайърс уволни генералния мениджър

Генералният мениджър на Филаделфия Флайърс Рон Хекстал бе уволнен, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига на САЩ и Канада. В кратко изявление, публикувано на сайта на организацията, президентът на клуба Пол Холмгрен посочва, че раздялата е заради различни виждания между него и Хекстал за развитието на клуба.

OFFICIAL: The Flyers organization has decided to relieve Ron Hextall of his duties as Executive Vice President and General Manager. https://t.co/W1tKRlqG5d pic.twitter.com/iiAvQlaZoH