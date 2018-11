Германия Байерн (Мюнхен) не издържа на фенския натиск 26 ноември 2018 | 17:37 - Обновена 0 0 0 0 0



Така, след консултация с няколко от фракциите на феновете, ръководството склони от новия сезон да се откаже от сините гащета и занапред през годините титулярният екип да бъде в червено и бяло.

Criticism of Bayern's new change kit. "Our colours are red and white what's this blue shit? pic.twitter.com/397I4VpVv3 — Mark Lovell (@LovellLowdown) May 12, 2018 Байерн (Мюнхен) отказа да продължи борбата с феновете си относно цветовете нa екипите и се съгласи на промяна. От началото на сезона мюнхенци налагаха сини гащета към титулярните червени фланелки, но това изобщо не се хареса на привържениците, които държаха на шорти в традиционното бяло. Агитката постоянно изразяваше възмущението си, като запалянковците твърдяха, че червенo-синият екип трябва да бъде заменен от червено-бял.Така, след консултация с няколко от фракциите на феновете, ръководството склони от новия сезон да се откаже от сините гащета и занапред през годините титулярният екип да бъде в червено и бяло.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2960 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1