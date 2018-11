Спорт и бизнес Фитнес клуб променя правилата на играта в България 26 ноември 2018 | 14:08 0 0 0 0 2 Нова фитнес верига отваря врати в столицата с мисията да бори негативната статистика, според която едва 10% от българите спортуват. Next Level има различна философия, според която хората имат нужда от вдъхновение и мотивираща среда, която да ги накара да бъдат по-активни. Ето защо от бранда не залагат само на първокласно оборудване, но и на зашеметяващ интериорен дизайн, а също и кафе зона с библиотека, с които да приканват своите потребители към повече физическа активност.

Веригата ще представи за първи път в България и пълната система от иновативните тренировки Les Mills (първите две програми стартират от началото на 2019 година), които се радват на голям успех в цял свят. Тренировките комбинират упражнения, подходящи за начинаещи и напреднали, със специално създадена за целта музика. Един от посланиците на иновативните тренировки е самата Нина Добрев.

Първият фитнес клуб Next Level отвори врати в столицата. Обектът се намира на бул. „Симеоновско шосе“ №35 (в сградата на Sport Box). До края на годината обекти от веригата Next Level ще бъдат отворени още в НДК, както и в бизнес сградата Mplaza. В началото на 2019 година пък ще започне да оперират и фитнес клубовете в Park Center и в European Trade Center. 0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 738 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1