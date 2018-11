Тенис Елина Свитолина пред Sportal.bg: Доказах, че мога да печеля на най-високото ниво 26 ноември 2018 | 13:54 - Обновена 0 0 0 0 1



Именно поради тези причини за нея труимфът в Сингапур е с по-голяма стойност за Елина. "Тази титла означава толкова много за мен. Доказах на себе си, че мога да играя и да печеля на най-високото ниво, сподели Свитолина пред Sportal.bg. - Вярвам, че човек винаги е възнаграждаван за свършената работа, за усилията, които полага. Знам, че притежавам всички необходими елементи от играта и че ще имам още много успешни сезони и титли. Всичко, което трябва да правя, е да показвам най-добрия си тенис и, разбира се, да имам малко късмет."

Украинката винаги си е поставяла високи цели и те не са се променили след успеха на Шампионата на WTA. "Имам само най-високи цели - да съм номер 1 в света и да печеля турнири от Големия шлем. Триумфът в Сингапур не е променил тези цели, но ми помогна да имам повече увереност и да знам, че правя правилните неща", коментира тенисистката, която завърши сезона като номер 4 в световната ранглиста.



Свитолина знае, че има накъде да се развива, въпреки че притежава всички удари в арсенала си. "Няма незначителни елементи в тениса. Няма и конкретен елемент, който би ти позволил да си най-добър в света. Трябва постоянно да работиш върху играта си и да се развиваш. Знам кои са основните елементи, които искам да подобря, но работата е комплексна", допълни състезателката на мениджърска агенция Top Five.



Hello from capital Such warm welcome @hiltonkyiv pic.twitter.com/D63b24R5PS — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) November 6, 2018

Елина вече е свикнала с живота на тенисиста и гледа да извлече максимума. "Постоянните пътувания са част от нашия живот и свикваш с тях от ранно детство. Като цяло, ми е приятно да пътувам, но когато се местиш от един турнир на друг, не може да се нарече нормално пътуване. Понякога просто нямаш достатъчно време да разглеждаш града, в който си. Но когато ми остава време, винаги опитвам да разгледам местните забележителности и да прочета нещо интересно за историята на града", споделя тя.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ

