Бокс Боксьор продава титла, за да купи подарък на детето си 26 ноември 2018 | 12:23 0 0 0 0 0 #AndTheNew!



Ronnie Clark delivers the first defeat of Zelfa Barrett's career and wins the vacant IBF European title with a majority decision.



What. A. Fight. pic.twitter.com/YeYOrmbkjH — Watch Wilder v Fury on BT Sport Box Office (@BTSportBoxing) February 24, 2018

Британецът разкри, че в момента преживява тежки времена. Последните три двубоя на Кларк бяха отменени заради отказване на неговите противници.

"Нямам пари, за да купя на сина ми подарък за Коледа", призна в свое интервю боксьорът. Шотландският боксьор Рони Кларк пусна на търг европейския пояс на Международната боксова федерация в категория суперперо, за да купи коледен подарък на своето дете. 33-годишният ветеран спечели титлата през февруари. Трофеят вече е в E-bay. Неговата начална цена е 1000 паунда. Кларк предлага на купувача лично да му постави пояса, както и да даде автограф.Британецът разкри, че в момента преживява тежки времена. Последните три двубоя на Кларк бяха отменени заради отказване на неговите противници."Нямам пари, за да купя на сина ми подарък за Коледа", призна в свое интервю боксьорът. 0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1322 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1