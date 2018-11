Конър Макгрегър обяви, че се завръща през 2019-а

Звездата на UFC Конър Макгрегър се завърна в клетката миналия месец и инкасира загуба от шампиона в лека категория Хабиб Нурмагомедов. Конър веднага пожела реванш, но това няма да се случи и той ще трябва да натрупа няколко победи преди това да се случи. Наскоро заваляха слухове, че UFC искат той да се бие срещу Доналд Серони и явно това ще се случи, защото Conor разкри пред феновете си в социалните мрежи, че ще се завърне в клетката през следващата година:

2019 is when we launch in the U.K and Australia!

2019 is when I will also be back inside the OctaRing!

We are very excited!

Thank you for the support brother https://t.co/jVm7ujWIvq