Атланта Юнайтед отнесе Ред Булс във финала на Изток, нулево равенство на Запад

Атланта Юнайтед взе сериозна преднина на финала на Източната конференция в американската Мейджър-лига, след като разби с 3:0 Ню Йорк Ред Булс в първи мач на Изток. Йосеф Мартинес, Франко Ескобар и Ектор Вилялба се разписаха за отбора от Джорджия срещу носителите на Съпортърс-шийлд за победител в редовния сезон. "It may just seal the deal for the five stripes!"



Atlanta United takes a HUGE advantage into the second leg after a 3-0 win over the Red Bulls. pic.twitter.com/N3gZDqDKoG — ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2018 В другия финал на Запад Портланд Тимбърс завърши 0:0 на свой терен със Спортинг (Канзас Сити), а и двата реванша ще се играят на 29-и ноември. Победителите от двата мача ще спорят за титлата на 8-и декември. Пред 70 016 зрители на Мерцедес Бенц Арена домакините от Атланта спечелиха за първи път срещу този съперник след едно равенство и три поражения в предишните четири срещи, в това число и загуба в последния ден от редовния сезон, която гарантира Съпортърс-шийлд на Ред Булс. Atlanta United's tifo before their semifinal match against Red Bulls. pic.twitter.com/TTPvNet16q — US Soccer Supporters (@USSoccerSuppor1) November 26, 2018 Макар домакините да доминираха през по-голямата част от мача, футболистите от Ню Йорк също имаха възможности. Веднъж вратарят Брад Гуцан направи майсторско спасяване, а и едно тяхно попадение беше отменено след видеоразглеждане. Йосеф Мартинес откри резултата в 32-ата минута, Ескобар удвои в 71-ата и подаде в 95-ата на Вилялба за 3:0. Във финала на Запад вратарят на гостите от Канзас Сити- Тим Мелия, направи шест страхотни спасявания, а тимът му оцеля под натиска домакините. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 115

