От UFC чакат Конър Макгрегър да подпише за бой с Каубоя

“Битката между Доналд Серони и Конър Макгрегър е била предложена и в момента всичко е уредено, като се чака Макгрегър да подпише договора. Всичко зависи от него и от това дали иска да се бие срещу Каубоя. От достоверен източник, който е близо до ситуацията знам, че това е битката, която от UFC искат. Битката вече е почти готова и всички чакат Конър. Когато Дейна Уайт ви каже, че нямат опоненти и битки за Макгрегър и Хабиб, то вие не трябва да вярвате, защото гласят Тони Фъргюсън срещу Хабиб и Макгрегър срещу Серони”, написа Брендън Шауб.

В момента Конър е наказан от Атлетическата комисия на щата Невада за неопределено време и следващия месец се изправи пред нея. Макгрегър и Хабиб Нурмагомедов заедно трябва да присъстват на изслушването, но това не е задължително, защото ако се разберат с прокурора, то хора от Комисията споделиха, че няма да се стига до изслушване.



