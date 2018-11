Бокс Тайсън Фюри: Ще унижа Уайлдър повече от Кличко 25 ноември 2018 | 17:49 - Обновена 0 0 0 0 11



Циганския крал смята, че му предстои победа над Уайлдър, която дори ще е по-убедителна от тази над Владимир Кличко през 2015 година.

Year ago today was moving about with tyson, he was 26 stone plus telling me he was coming back, next Saturday he fights for the wbc heavyweight title, he's some man pic.twitter.com/cfT7BF9ZZ1 — Papi De La Half Gas Tank (@davidthewhiter1) 23 ноември 2018 г.

“Ще изтръгна сърцето на Уайлдър. Ще го унижа даже по-силно, от колкото унижих Кличко. Всички говорят, че не мога да проведа такъв бой срещу толкова мощен боксьор, но аз успях да го направя в двубоя срещу Кличко, и отново ще го направя с срещата ми срещу Уайлдър. Пригответе се да се повеселите. Повярвате ми, тази нощ ще се превърне в най-лошата за Дионтей. Неговият стил е много необичаен. Много говорят, че той има мощни и здрави удари. Той обаче ги нанася, само когато знае, че съперникът има проблем”, заяви Тайсън Фюри.





#44



November 28, 2015



Tyson Fury outpoints Wladimir Klitschko over 12 rounds.

...



Wladimir had 9 fights that went the distance in his 69 bout career. @Tyson_Fury was the only man that outpointed him. pic.twitter.com/zqZMivkMvG — LinealBoxingChampion (@LinealBoxChamp) 23 ноември 2018 г. Британецът Тайсън Фюри ще срещне американеца Дионтей Уайлдър на 1 декември в Лос Анджелис в главното събитие на боксовата гала вечер.Циганския крал смята, че му предстои победа над Уайлдър, която дори ще е по-убедителна от тази над Владимир Кличко през 2015 година.“Ще изтръгна сърцето на Уайлдър. Ще го унижа даже по-силно, от колкото унижих Кличко. Всички говорят, че не мога да проведа такъв бой срещу толкова мощен боксьор, но аз успях да го направя в двубоя срещу Кличко, и отново ще го направя с срещата ми срещу Уайлдър. Пригответе се да се повеселите. Повярвате ми, тази нощ ще се превърне в най-лошата за Дионтей. Неговият стил е много необичаен. Много говорят, че той има мощни и здрави удари. Той обаче ги нанася, само когато знае, че съперникът има проблем”, заяви Тайсън Фюри.

Още по темата

0 0 0 0 11 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2659 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1