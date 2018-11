Сестри Стоеви продължиха великолепното си представяне в последния месец с нова титла

Европейските шампионки Габриела Стоева и Стефани Стоева спечелиха титла на двойки жени на международния турнир по бадминтон от сериите Супер 100 в Глазгоу (Шотландия) с награден фонд 75 хиляди долара.

Well done to the Stoeva sisters from Bulgaria who take gold! A fantastic display of skill and athleticism, very inspiring #scottishopen pic.twitter.com/nOizxhhZf3