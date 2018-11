Световен футбол Играчите на Бока Хуниорс имали проблем със съня 25 ноември 2018 | 16:18 - Обновена 0 0 0 0 0

NOW: Very tense scene outside River Plate Stadium. Even non soccer fans are participating in violent protest against riot police. Match between River Plate and Boca Juniors further delayed. pic.twitter.com/ZpmTIiikpO — Tom vdm (@TVDMolen) November 24, 2018

“Не знам дали играчите ще са възстановени, защото много от тях не са спали нормално. Всички бяха шокирани”, заяви шефът на охраната на Бока Хуниорс Хуан Таляферо.

River Plate vs Boca Juniors



Boca team bus is attacked with stones & pepper spray

6 players injured or sick as a result

Fans fight with police

Young fan smuggles in flares

Multiple delays and CONMEBOL ultimately postpone the game



Welcome to the Superclásico pic.twitter.com/GA64lIheBE — ODDSbible (@ODDSbible) November 25, 2018

Той коментира и атаката върху рейса на тима. Тя дойде от стоящи край пътя фенове на “милионерите”. “Има само един маршут към стадиона за гостуващите отбори и винаги се случва едно и също. Има три-четири опасни участъка и проблемът е, че зад ъглите там винаги ни очаква някой”, каза още въпросният охранител. Заради случилото се в събота футболистите на Бока Хуниорс не са успели да се отпуснат и да спят нормално. Автобусът им беше атакуван с камъни и сълзотворен газ от запалянковци на Ривър Плейт преди реванша от финала в Копа Либертадорес. Някои от тях бяха ранени, което доведе до отлагането на срещата за тази вечер от 22:00 часа.“Не знам дали играчите ще са възстановени, защото много от тях не са спали нормално. Всички бяха шокирани”, заяви шефът на охраната на Бока Хуниорс Хуан Таляферо.Той коментира и атаката върху рейса на тима. Тя дойде от стоящи край пътя фенове на “милионерите”. “Има само един маршут към стадиона за гостуващите отбори и винаги се случва едно и също. Има три-четири опасни участъка и проблемът е, че зад ъглите там винаги ни очаква някой”, каза още въпросният охранител.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 695

1