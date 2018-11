Смолинг: Това равенство е с тежестта на загуба

Футболистите на Манчестър Юнайтед приемат равенството срещу Кристъл Палас като загуба, заяви защитникът Крис Смолинг. "Червените дяволи" стигнаха само до 0:0 в домакинството си то 13-ия кръг на английското първенство и са седми в генералното класиране.

Chris Smalling sums up the mood in the #MUFC dressing room following our draw with Crystal Palace. pic.twitter.com/ZWiTgD6A0H