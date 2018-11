ФИФА допуснала до Мондиал 2018 двама руски национали, следени за допинг

Двамата футболисти фигурирали в списъка от 11 играчи, който Руският футболен съюз (РФС) изпратил на ФИФА във връзка със следени за употреба на допинг случаи. От РФС обаче са съобщили, че московската лаборатория, която е взела тестовете не е предоставила документацията “заради конфиденциалност” и са настояли, че не могат да получат разрешението на играчите за това, тъй като те са били “във ваканция”.

According to Football Leaks, FIFA cleared two Russia players - Sergei Ignashevich and Mario Fernandes to participate in last summer's World Cup despite them being on a list of suspected dopers.