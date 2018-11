Световен футбол Марадона посочи големия виновник за безредиците в Буенос Айрес 25 ноември 2018 | 14:28 - Обновена 0 0 0 0 1



“Макри е виновен за целия този хаос - заяви Марадона. - В страната никой не може да се чувства сигурен. Постоянно се извършват кражби, хората нямат какво да ядат. За тази ли промяна аржентинците гласуваха за него?! Но той няма как да разбере това, защото е син на милионери.”

River fans breaking into cars and stealing the belongings. I repeat, why is this match not being played BEHIND closed doors? Pathetic!



@maximobontempo pic.twitter.com/2svyafT2HT — Boca in English (@CABJ_English) November 24, 2018

Макри е начело на страната от почти 3 години насам. “На изборите бяхме излъгани. Сега Аржентина е по-зле в сравнение с преди. Сега държавата е в най-тежкото си положение”, добави Марадона.



Легендата Диего Марадона е разочарован от случващото се покрай битката между Ривър Плейт Бока Хуниорс във финала на Копа Либертадорес, но е убеден кой е виновен за ексцесиите - президентът на Аржентина Маурисио Макри. Както е известно, насроченият за събота реванш беше отложен за днес заради нападението над играчите на Бока. Някои от тях бяха ранени след хвърлени предмети и сълзотворен газ. Като цяло полицията изпитваше огромни проблеми с опазването на реда.

