Терезе Йохауг с първа победа в Световната купа по ски бягане след двугодишното наказание заради допинг

Норвежката Терезе Йохауг спечели първа победа за сезона за Световната купа по ски бягане, след като триумфира в интервалния старт на 10 километра класически стил в Рука, Финландия.

Therese #Johaug: "Response from the Finnish audience was amazing. Meant a lot for me." #rukanordic #FisCrossCountry pic.twitter.com/vlUI0sFtuN