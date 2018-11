Чикаго се справи с Флорида след продължение

Ерик Густафсон се разписа 2.32 минути след началото на допълнителния период за победата на Чикаго с 5:4 след продължение при гостуването срещу Флорида. Това е трето попадение за Густафсон през кампанията, спирайки серията от две поредни поражения за Блекхоукс.

