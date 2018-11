Шампионите вкараха пет на Алекс Георгиев и Рейнджърс

Ню Йорк Рейнджърс загуби с 3:5 у дома срещу Вашингтон. Шампионите спечелиха пети пореден двубой през сезона, а Брет Конъли се разписа в тяхна полза 6.24 минути преди края на третия период.

That's 5 in a row! #CapsRangers FINAL SCORE powered by @alarmdotcom : #Caps 5 - Rangers 3 #ALLCAPS pic.twitter.com/p5qNIDqlQe