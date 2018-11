Уинипег и Сейнт Луис си вкараха 12 гола, Лаине отбеляза пет

Патрик Лаине се разписа пет пъти при победата в полза на Уинипег с 8:4 като гост срещу Сейнт Луис в двубой от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Това е мач номер 61 в историята на НХЛ, в който хокеист вкарва пет попадения.

SATURDAY NIGHT’S ALRIGHT!



5 GOALS FROM PATRIK LAINE!



: @BiggieFunke, @PatrikLaine29 (x5), Brandon Tanev & @blemieux22#GoJetsGo | #WPGvsSTL



