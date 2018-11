Лека атлетика Наказаха Бет за 4 години, но не му отнеха световния медал, конкурент избухна в Instagram 25 ноември 2018 | 09:22 - Обновена 0 0 0 0 1





View this post on Instagram A post shared by Kyle Langford (@kylelangford96) on Nov 24, 2018 at 10:13am PST Новината за наказанието на Бет породи множество коментари. Един от най-засегнатите Кайл Лангфорд, който завърши четвърти на Световното в Лондон през миналата година, публикува снимка в Instagram от въпросния финал, под която написа: “ГРАБЕЖ! Бет, който завърши трети на Световното първенство в Лондон, се провали на допинг тест за ЕPO през февруари 2018 г. Сега той е наказан за четири години, но това е само 5-6 месеца след бронзовия му медал на Световното и IAAF реши да не му отнеме отличието. Колко нещастен трябва да се чувствам, след като аз бях четвърти, моментът за световен медал на домашен шампионат ми беше откраднат.”



Недоволният Лангфорд добави: “Шанс да бъда единственият индивидуален медалист с моето вдъхновение Мо Фара пред родна публика. Дори не споменавам финансовите загуби, които можеха да направят огромни промени в моя живот.”



