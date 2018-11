Президентът на Ривър избяга от феновете (видео)

Напрежението около големия сблъсък между Ривър Плейт и Бока Хуниорс не спадна дори след като се разбра, че реваншът от финала за Копа Либертадорес ще бъде отложен с 24 часа. Началният час на двубоя, който трябваше да се играе снощи, няколко пъти беше променен, но в крайна сметка двете ръководства прецениха, че отлагането на двубоя е най-разумното решение.

Безредиците в и около "Ел Монументал" обаче продължиха. Докато президентът на Ривър Родолфо Д'Онофрио даваше интервю, голяма група фенове нахлу в коридорите на стадиона и преизвика сериозен смут. Самият Д'Онофрио се уплаши и не само прекрати интервюто, но се принуди да избяга от тълпата.

River president D'Onofrio speaks to press - and narrowly avoids getting totalled by a gaggle of charging fans pic.twitter.com/fKD63O9pYQ