Валверде засипа с похвали героя за Барса

Барселона запази лидерската си позиция в Ла Лига след равенството срещу Атлетико Мадрид - 1:1. Каталунците се спасиха в последната минута на редовното време благодарение на резервата Усман Дембеле. Французинът често е критикуван за несериозното си поведение и липсата на постоянство, но старши треньорът Ернесто Валверде го засипа със суперлативи след дербито в столицата.

"Дембеле ни донесе точката. Той притежава някои качества, които други футболисти нямат - самоувереност, умение да шутира с двата крака, ярък талант. Усман постоянно е критикуван, но аз съм доволен от него, защото е наистина специален играч. Очаквам още повече от него, защото знам какво може", не спести хвалбите си Валверде.

