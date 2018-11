Ковач се оправда със защитата

Бъдещето на Нико Ковач на "Алианц Арена" изглежда все по-несигурно след равенството с новака Фортуна (Дюселдорф) вчера. Въпреки очакванията да разгроми скромния си съперник, Байерн (Мюнхен) допусна два късни гола за 3:3 и вече изостава с цели 9 точки от лидера Борусия (Дортмунд). След мача шефът на баварския клуб Ули Хьонес призна, че скоро ще бъде направен анализ на работата на Ковач, но засега треньорска смяна не е на дневен ред. Самият наставник пък обясни поредния провал с грубите грешки в защита.

"Едва ли можете да си представите колко съм ядосан. Не спечелихме мач, който беше изцяло под наш контрол. Не мога да повярвам, че не осъзнаваме в каква ситуация се намираме и продължаваме да пилеем точки. Най-лошото е, че на практика сами сме виновни и за трите допуснати гола. Няма значение дали играеш в Шампионската лига или срещу отбор от дъното на таблицата в Бундеслигата - такива грешки винаги ще бъдат наказани", заяви Ковач.

