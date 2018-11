Босът на КОНМЕБОЛ потвърди споразумението между Ривър и Бока

Шефът на КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес потвърди отлагането на втория мач от финала за Копа Либертадорес между Ривър Плейт и Бока Хуниорс. Срещата трябваше да се играе снощи, но от Бока категорично отказаха да излязат на терена, след като автобусът на отбора беше атакуван от ултраси на Ривър и част от футболистите пострадаха.

В крайна сметка беше взето решение аржентинските грандове да изиграят реванша на "Ел Монументал" тази вечер от 22:00 часа българско време. Домингрес призна, че ръководството на Ривър Плейт е проявило солидарност и е приело нежеланието на Бока Хуниорс да играе веднага след инцидента.

Conmebol pres. Domínguez: “Both teams have requested not to play. One cause they weren’t in the proper physical conditions, the other cause didn’t want this to happen on these conditions.

It was a gentlemen agreement”.



River and Boca teaching a lesson to football institutions