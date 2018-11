Кал Яфай се измъчи, но победи корав мексиканец

Шампионът на Световната боксова асоциация в категория супермуха Кал Яфай (Анг) имаше много тежки мигове на ринга срещу 22-годишния мексиканец Израел Гонзалес, но успя да го победи със съдийско решение. Англичанинът беше много вял и се разкритикува след срещата. Той рядко успяваше да направи нещо положително. Мексиканецът много добре контрираше и забиваше доста добри попадения. Младокът направи втори неуспешен опит да спечели световната титла.

REPORT: Kal @Iam_Yafai extended his super-flyweight world title reign after grinding out a hard-fought decision over Israel Gonzalez in Monaco...



READ HERE: https://t.co/mwey2TWRkt pic.twitter.com/MeHe9p65BV