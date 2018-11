Ловеца на глави разпарчетоса бивш съперник на Кобрата

Майкъл Хънтър – Ловеца на глави (САЩ) направи на пух и прах бившия съперник на Кубрат Пулев – Александър Устинов. Двамата се биха на галавечер в Монако. Двубоят беше за интернационалната титла в тежка категория. Хънтър спечели с нокаут в деветия рунд. Американецът доминираше през цялата среща. Той не остави никакви шансове на Устинов със своята скорост и изненадващи комбинации. 202-сантиметровият гигант нямаше отговор на атаките.

