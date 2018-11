Франция намали изоставането от Хърватия за "Купа Дейвис"

Защитаващият титлата си тим на Франция намали изоставането си срещу Хърватия на финала на турнира за Купа "Дейвис", неофициално отборно световно първенство по тенис за мъже.

Пред собствена публика на червените кортове в Лил французите спечелиха мача на двойки, след като Пиер-Юг Ербер и Никола Маю победиха Мате Павич и Иван Додиг с 6:4, 6:4, 3:6, 7:6(3) за 3:38 часа. Ербер и Маю направиха по един пробив в първите два сета, а в третата част поведоха с 3:1, но загубиха следващите пет поредни гейма.

В десетия гейм на четвъртия сет французите пропиляха три мачбола, но в тайбрека взеха аванс с 5:3 и след 7:3 затвориха мача. Хърватия все още води с 2:1 победи, след като взе първите два мача на сингъл вчера. Хърватия е само на победа от спечелване на втората си титла за Купа "Дейвис".

Хърватите триумфираха в турнира през 2005 година, докато Франция е десеткратен шампион в надпреварата. Утре предстоят още два мача на сингъл - Жереми Шарди срещу Марин Чилич и Жо-Вилфрид Цонга срещу Борна Чорич.

There's still all to play for in Lille! France wins the doubles 64 64 36 76(3) to set up a thrilling final day on Sunday



12 #DavisCupFinal pic.twitter.com/sGQl10ts6a