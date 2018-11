Огромни безредици преди Суперкласико, мач може и да няма (следете тук)

По-малко от час остава до дългоочаквания сблъсък между двата колоса на аржентинския футбол - Ривър Плейт и Бока Хуниорс, които ще определят носителя на Копа Либертадорес за 2018 година. Още обаче не е ясно дали двубоят ще се състои, защото в Буенос Айрес настанаха сериозни безредици, които могат да доведат до отлагането на мача.



Причината е атака от страна на голяма група фенове на Ривър срещу автобуса с футболистите на Бока Хуниорс. Возилото е изпотрошено от хвърлените камъни, а в резултат на намесата на полицията и употребата на сълзотворен газ, някои от играчите на Бока са пострадали и се нуждаят от медицинска помощ.

In this video where can CLEARLY see the pepper spray was thrown by river supporters and NOT the police..



