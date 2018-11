Три гола, три точки: Айнтрахт наказа и Аугсбург

54 - Jonathan de Guzman scored @eintracht_eng 's quickest #Bundesliga goal since January 2015, when Marco Russ scored after 49 seconds in Freiburg (1-4 final score). Fast. #FCASGE pic.twitter.com/x1HBNBk5nG — OptaFranz (@OptaFranz) November 24, 2018

Rebic gets his name on the scoresheet! #FCASGE 0-3 pic.twitter.com/MRB4HrVkVy — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 24, 2018

Отборът на Айнтрахт (Франкфурт) взе четвърта поредна победа в Бундеслигата и удължи серията си от мачове без загуба на цели седем. Носителите на Купата на Германия триумфираха с 3:1 при гостуването си на Аугсбург , а в основата на този успех на клуба от “Комерцбанк Арена” отново бяха агресивната защита и скоростните атаки.Айнтрахт започна по перфектен начин, повеждайки след по-малко от една минута игра. Макото Хасебе “хвърли” отличен пас от дълбочина към Себастиен Алер, след което френската деветка на “орлите” овладя топката на гърди и от своя страна изведе Джонатан Де Гузман на отлична позиция. Холандският халф от своя страна шутира с десния крак и откри резултата - 1:0 в 54-ата секунда.Това е най-бързият гол за Франкфурт от януари 2015 година насам. Тогава Марко Рус наказа Фрайбург в 49-ата секунда. По-малко от пет минути след попадението на Де Гузман именно Рус влезе в игра, защото Давид Абрахам получи контузия и се наложи да бъде сменен. Изненадващо обаче капитанската лента не бе дадена на Рус, а се озова на ръката на Кевин Трап В 23-ата минута гол на Михаел Грегорич бе отменен заради засада, а след половин час футбол Лука Йович пропусна най-добрата възможност за гостите до момента. Сръбският голмайстор бе изведен сам срещу Андреас Луте и опита да го прехвърли с по-слабия си десен крак. Ударът му попадна в обсега на вратаря и той отби топката, предотвратявайки второ попадение в мрежата си.Здравата преса на играчите на Адолф Хютер доведе до два жълти картона преди почивката, а санкционираните бяха Желсон Фернандес и Джонатан Де Гузман.Второто полувреме зстартира по идентичен начин на първото - с ранен гол за Айнтрахт. Лука Йович догони отбита топка пред пейката на Аугсбург и се освободи от преследващия го защитник, като домакините имаха претенции за неотсъден тъч. След това сръбското острие подаде на Алер, който нямаше проблем да пусне топката между краката на Луте за 2:0 в 47-ата минута.Интригата в срещата окончателно изчезна в 68-ата минута. Тогава Дани Да Коста навлезе на скорост отдясно, догонвайки дълъг пас и отклонявайки топката към Анте Ребич секунди преди да бъде връхлетян от Луте. Хърватската светкавица без напрежение вкара в празната врата за 3:0.Все пак баварците върнаха един гол - в 89-ата минута резервата Серхио Кордова вакра след разбъркване в наказателното поле за 3:1.С днешния триумф Франкфурт вече има 23 точки и поне временно ще бъде на второ място в класирането. Аугсбург има 10 точки по-малко и се намира на дванадесето място в таблицата на Бундеслигата.