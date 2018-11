Тенис Свитолина ще защитава титлата си в Бризбън 24 ноември 2018 | 16:28 0 0 0 0 0 Елина Свитолина ще стартира сезон 2019 в Бризбън, където тази година спечели титлата. Световната номер 4 надви на финала Алиаксандра Саснович с 6-2 6-1 и сега ще се надява да повтори успеха си. Турнирът „Brisbane International“ стартира на 31 декември и продължава до 5 януари. Участие заяви още действащата шампионка от Откритото първенство на САЩ Наоми Осака, както и шестата в света Слоун Стивънс. Звездната схема се допълва от Каролина Плишкова, Петра Квитова и Дария Касаткина. @ElinaSvitolina on G



•

In a dancing mood Weekend ready with my fav

@ love_kevin_murphy #lovekm #spon pic.twitter.com/Xj1KWgrIUV — svitolina (@svitolina_fp) November 23, 2018 „Развълнувана съм да започна сезон 2019 в Бризбън“, заяви Осака. „Била съм там и преди и имам страхотни спомени, свързани с града. Откакто спечелих US Open, получих много поздравителни съобщения от Австралия. Ще бъде специално да играя на „Пат Рафтър Арена“ през януари“. Завръщането ще е специално и за Каролина Плишкова, която спечели трофея в Бризбън през 2017 г. Tenniskafe.com

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 172

1