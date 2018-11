ММА Нгану предизвика трима души след зловещия нокаут в Пекин 24 ноември 2018 | 15:44 0 0 0 0 0 Един от най-опасните бойци в тежката категория на UFC и намиращ се на четвърто място в дивизията на най-популярната организация Франсис Нгану (12-3 ММА, 7-2 UFC) предизвика трима души след победата си с нокаут над Къртис Блейдс (10-2 ММА, 5-2 UFC) в реванша им на UFC Fight Night 141 в Пекин. Само 45 секунди бяха необходими на французина да повали съперника си с дясно кроше и да го довърши със странични удари по главата с лява ръка. JDS? Volkov? Stipe?



Who do you want next for @Francis_Ngannou? #UFCBeijing pic.twitter.com/9pJuX9zqZj — UFC (@ufc) November 24, 2018 “Завърнах се и се чувствам много добре. Чуйте ме, завърнах се. Искам да се бия с Жуниор дос Сантос, Александър Волков или реванш със Стипе Миочич. В този двубой не се представих на ниво и искам да променя това”, каза в интервюто си в октагона Нгану. Most @UFC heavyweight wins, 2015 - present

10 - Derrick Lewis

07 - @Francis_Ngannou

06 - Stipe Miocic pic.twitter.com/WuH28S4QbM — UFC News (@UFCNews) November 24, 2018 Французинът не се възползва от статута си на претендент за титлата на UFC 220 на 20 януари тази година и загуби с единодушно съдийско решение от тогавашния шампион Миочич.

