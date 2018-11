Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с първи сериозен мач в Русия срещу Динамо (М)

View this post on Instagram

«Локомотив» с тобой, Елена! . Игроки и тренерский штаб волейбольного клуба «Локомотив» перевели в благотворительный фонд «Алёша» 170 000 рублей для спасения семилетней Елены Васильевой, которой необходим аппарат для дыхания. У девочки диагностировали центральный гиповентялиционный синдром. . ‍ У каждого из нас есть возможность менять к лучшему не только свою жизнь, но и помогать другим. Спорт – это сила, и нам хочется поделиться этой силой с теми, кому она действительно нужна. Дети – это наше будущее. . Вы тоже можете помочь Елене и другим подопечным фонда. Набирайте в адресной строке aleshafond.ru . #вклокомотив #новосибирск #нск #алешафонд #lokovolley #nsk #novosibirsk #volleyball #lokoteam #lokofamily

