ММА Овърийм унищожи руснак в UFC Fight Night 141 в Пекин 24 ноември 2018 | 15:00 0 0 0 0 3 Легендарният в ММА холандец Алистър Овърийм постигна 32-рата си победа с нокаут в първи рунд в кариерата и вече има 44 успеха и 17 поражения в октагона. Овърийм унищожи за малко повече от 4 минути дебютиращия в UFC руснак Сергей Павлович, с което зарадва зрителите в Пекин в основната подгряваща битка на UFC Fight Night 141 в китайската столица. Overeem just killed a guy pic.twitter.com/WdHhZxxJEv — A Casual (@ABoxingCasual) November 24, 2018 Първият значим удар дойде като дясно кроше от Павлович, от което Овърийм се предпази с ръкавица на слепоочието, но все пак усети достатъчно, че да бъде поразтърсен. След около минута и половина битка в стойка холандецът притисна съперника до решетката и двамата стояха дълго време в такова положение, отвреме навреме разменяйки колена. Павлович се измъкна впоследствие и при около две минути оставащи от рунда двамата се преместиха в средата на клетката за кикбокс размени. #UFCBeijing: @AlistairOvereem (Alistair Overeem) def. Sergei Pavlovich by TKO (punches) at 4:21 in Round 1.#UFCxFOX #UFC #UFCenVivo pic.twitter.com/k6EuZ5AoTw — Jordan Huerta (@djjordan99) November 24, 2018 Овърийм изненада противника с успешен тейкдаун и постепенно влезе в пълен гард. До граунд енд паунд обаче се стигна едва 30-ина секунди по-късно, когато вече руснакът изглеждаше сякаш ще има достатъчно време дори да си почине. Овърийм избухна изведнъж и с безмилостни лакти и удари тип “чук” започна да налага съперника, като бързо провокира реферът Джон Шарп да маркира техническия нокаут при 1:24 минути оставащи от първия рунд.

