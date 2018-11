ММА Брандън Вера се завърна триумфално с нокаут в ONE Championship 24 ноември 2018 | 14:40 0 0 0 1 1 Брандън Вера (16-7) направи триумфално завръщане на ММА сцената след близо двугодишно отсъствие от октагона, като му бяха необходими само 64 секунди за победа на ONE Championship 85. Вера нокаутира за нула време Мауро Черили (12-3) в основното събитие на галавечерта и по най-добрия начин ознаменува “рестартирането” на кариерата си в смесените бойни изкуства, а и защити титлата си в тежка категория. Brandon Vera comes back with a BANG, knocking out Mauro Cerilli at 1:04 of Round 1 to retain the ONE Heavyweight World Title! @Verafied #WeAreONE #ConquestOfChampions #Manila #MartialArts pic.twitter.com/MhfbmTCSRe — ONE Championship (@ONEChampionship) November 23, 2018 Вера за последно се бе изправял в клетката през декември 2016 година, след което получи главна роля в екшън продукцията “Buy Bust”, която пък стана най-големия филм за годината във Филипините. Роденият там Вера стана истинска звезда в родината си, като сега имаше възможността да покаже отново уменията си в град Манила. Вера започна двубоя защитно, като трябваше да пристъпва назад, за да избягва атаките с дясна ръка на противника, както и да се предпазва от тейкдаун в самото начало. Той контрира с ляво кроше след малко повече от минута от старта и то попадна право в брадичката на Черили, който се строполи безпомощно на ринга. Той всъщност също получи ляво кроше, когато отправи своето, но попадението му бе далеч по-значимо и се стигна до победата с нокаут. 0 0 0 1 1 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 392 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

