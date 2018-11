Зимни спортове Американец спечели кратката програма в Гран при по фигурно пързаляне в Гренобъл 23 ноември 2018 | 20:18 0 0 0 0 0 Американецът Джейсън Браун спечели кратката програма при мъжете на турнира от сериите Гран При по фигурно пързаляне във френския град Гренобъл. Браун изпълни четири тройни скока в съчетанието си и получи най-добрата си оценка за сезона - 96.41 точки. Втори остана представителят на домакините Александър Самарин с 90.86 точки. Results of the Men’s Short Program at #IFP18



1. #JasonBrown (USA) - SP: 96.41

2. #AlexanderSamarin (RUS) - SP: 90.86

3. #NathanChen (USA) - SP: 86.94 pic.twitter.com/uNUkywGeBI — In The Loop (@InTheLoPodcast) November 23, 2018 Световният шампион Нейтън Чен (САЩ) остана едва трети с 86.94 точки, след като падна при изпълнение на четворен флип. Двукратният бронзов медалист от световно първенство Боян Цзин е едва седми със 79.41 точки, след като пропусна да направи четворен лутц. Трикратните световни и четирикратни европейски шампиони Габриела Пападакис и Гийом Сисерон (Франция) поведоха убедително при танцовите двойки след ритмичния танц. Представителите на домакините, за които това е първи старт на Гран при за сезона, получиха оценка от 84.13 точки, което е нов световен рекорд. Предишната най-висока оценка за ритмичен танц беше 80.49 точки на световните вицешампиони Медисън Хабел и Закари Донахю (САЩ) от Гран При на Канада. Френският дует пропусна началото на сезона заради контузия на Сисерон. Втори се наредиха Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Русия) със 77.91 точки, следвани от канадците Пайпър Джил и Пол Поарие със 74.25 точки. По-късно днес е кратката програма при жените и при спортните двойки. 57 фигуристи участват на турнира в Гренобъл, който е последен от сериите Гран При за сезона. Първите шест от всяка дисциплина се класират за финала във Ванкувър (Канада) от 6 до 9 декември.

