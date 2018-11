Чорич даде преднина на Хърватия във финала за "Купа Дейвис"

Борна Чорич даде преднина на Хърватия срещу защитаващия титлата си тим на Франция на финала на турнира за Купа "Дейвис", който се провежда на червени кортове във френския град Лил. Чорич победи Жереми Шарди с 6:2, 7:5, 6:4 за 2:19 часа. Хърватинът започна мача с два пробива, поведе с 4:0 и без проблеми взе първия сет.

